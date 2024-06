Christian Nodal y Ángela Aguilar oficializaron su relación sin importar que hace poco el mexicano había terminado su relación con Cazzu. Los comentarios han sonado en redes sociales, le han hecho memes a Aguilar y hasta han salido pruebas de que el intérprete de ‘Aquí abajo’ mantenía su hogar con la argentina hace menos de un mes.

A pesar le han llovido críticas a la nueva pareja, los dos se mantienen firmes y hasta aparecieron juntos en tarima dándose un beso.

Mientras tanto, Julieta, mejor conocida como Cazzu, compartió un comunicado a través de sus historias en donde contó que se alejaría de las redes sociales para no hacerse más daño:

“Es agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa”, empezó diciendo la famosa.

“Pero me responsabilizo de mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras. Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de las redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera”.

