Quién es el colombiano que está en ‘La casa de los famosos 3′

‘La Casa de los Famosos’, que se estrenó este martes, prevé continuar con la popularidad de un formato televisivo que sigue enganchando a miles de televidentes.

En esta edición se reunieron 19 celebridades latinoamericanas de diversas ramas, entre quienes destacan la actriz mexicana Paty Navidad, la cubana Aylin Mújica, el actor de telenovelas mexicano Arturo Carmona, el empresario de concursos de belleza Osmel Sousa y la rapera Yameyry ‘La materialista’ Ynfante.

Por muchos días hubo mucho misterio alrededor de quiénes eran todos los concursantes, y fue hasta su estreno que dieron a conocer de quiénes se trataban.

Entre la larga lista de participantes en la nueva temporada del ‘reality’, figura el nombre de José Rodríguez, un joven colombiano que se destaca como bailarín, modelo e ‘influencer’.

El hombre, de Cali, participó en la novena temporada del programa ‘Acapulco Shore’, donde rápidamente ganó popularidad. Luego, fue convocado para estar en otra edición que fue grabada en Colombia.

De acuerdo con Telemundo, Rodríguez, de 26 años, suele usar sus redes sociales para mostrar un poco de su vida saludable, donde el ejercicio y una buena alimentación son parte fundamental de su rutina.

“Vengo del mundo de los ‘realitys shows’ donde siempre doy de qué hablar. Me considero muy divertido, extrovertido y muy mujeriego. Yo no soy falso, y cualquier incomodidad se me nota. No me gustan las mentiras, y si digo algo es porque las cosas son así. Mi objetivo es claro, mi objetivo es ganar”, indicó el caleño a través de Telemundo.