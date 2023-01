Coachella, uno de los festivales musicales más esperados a nivel mundial, ya anunció el cartel oficial para el evento en 2023. Como es de costumbre, el festival se celebrará durante dos fines de semana, del 14 al 17 de abril y del 21 al 23 de abril.

Este martes Coachella anunció que Bad Bunny, figura reconocida del reguetón por éxitos como ‘Me porto bonito’ o ‘Titi me preguntó’ encabezará el cartel del viernes.

Entre tanto, el sábado tendrá a la banda de k-pop de moda, Blackpink, como estrellas, mientras que el domingo estará al mando de Frank Ocean.

Las grandes revelaciones fueron Bad Bunny y Blackpink, pues la participación de Frank Ocean ya estaba confirmada desde la primavera de 2021.

Cabe recordar que Ocean estaba en el cartel de Coachella 2020, que no pudo ser realizado producto de la pandemia de la Covid-19.

Así las cosas, estos son los artistas que llevarán sus mejores éxitos al escenario de Coachella en su próxima versión:

Coachella viernes 14 y 21 de abril

Gorillaz, Burna Boy, The Chemical Brothers, Kaytranada, Blondie, Becky G, Metro Boomin, FKJ, Pusha T, Tobe Nwigue , Wet Leg, SC Lewis, Yves Tumor, The Garden, Testpilot, Angèle, MUNA, Maceo Plex, Two Friends, Yungblud, Jamie Jones, Ashnilko, Malaa, TV Girl, Whyte Fang, Doechii, Benee, Idris Elba, Magdalena Bay, Vintage Culture, Domi & JD Beck, Dombresky, DannyLux, Nora En Pure, Overmono, Uncle Waffles, ¿Téo?, Mochakk, Gabriels, Saba, Dennis Cruz + Pavisa, Soul Glo, Lava La Rue, Sleaford Moils, The Comet is Coming, Oliver Koletzki, Kyle Watson, The Murder Capital, Chris Stussy, Jupiter & Okwess, Lewis OfMan, Juliet Mendoza y Desert Cahuilla Bird Singers.

Coachella sábado 15 y 22 de abril

Rosalía, Eric Pryiz presents Hoto, Boygenius, Suicideboys, The Kid Laroi, Charti XCX, Labrinth, Underworld, Diljit Dosanjh, Eladio Carrión, Sofi Tukker, Remi Wolf, Chromeo, Tale Of Us, Yung Lean, Mura Masa, Yaeji, 070 Shake, Marc Rebillet, Hiatus Kaiyote, Dinner Party, Los Fabulosos Cadillacs, Elderbrook, Kenny Beats, Flo Milli, Keinemusik, Snail Mail, Rebelution, Hot Since 82, Earthgang, Umi, Shenseea, The Breeders, Monolink, Ethel Cain, Bakar, Donavan’s Yard, The Linda Lindas, Sunset Rollercoaster, Nia Archives, Jan Blomquist, Drama, WhoMadeWho, Destroy Boys, Elyanna, DJ Tennis + Carlita, AG Club, Mathame, Bratty, Horsegirl, Colyn, Chloé Caillet, Scowl y Francis Mercier.

Coachella domingo 16 y 23 de abril

Björk, Kali Uchis, Porter Robinson, Fisher + Chris Lake, A Boogie, Dominic Fike, Jai Paul, Jackson Wang, Latto, The Blaze, Willow, GloRilla, Jai Wolf, Boris Brejcha, 2manydjs, Christine and the Queens, Rae Sremmurd, Weyes Blood, Alex G, DPR Live + DPR IAN, Stick Figure, Adam Beyer, Big Wild, MK, Cannons, Romy, Gordo, Fousheé, Noname, Sasha & John Digweed, Sudan Archives, Knocked Loose, Camelphat, IDK, Sasha Alex Sloan, Mareux, 1999.ODDS, Pi’erre Bourne, Cassian, Joy Crookes, TSHA, El Michels Affair, Paris Texas, LP Giobbi, Momma, Ali Sethi, Minus thee Light, Los Bitchos, Conexión Divina y Airrica.