“A través de ti conocí la grandeza de los seres humanos; supe que podríamos hacer cosas maravillosas y conocí a personas que llenan la vida de momentos y acciones positivas. Supe que era más importante ofrecer tu mano que lanzar un juicio. Supe que era más importante compartir que tenerlo todo”, fueron algunas de las palabras de Laura para su amigo.

Y continuó: “Entendí que la felicidad no está en lo material, sino en las veces que sonreímos al día. Aprendí que el amor no se dice, se demuestra. Entendí el poder que tenemos para motivar y ayudar al otro. Entendí que todos tenemos errores, pero que todo pasa y siempre hay un nuevo día para ser mejores. Entendí que a pesar de los desaciertos, no somo malos, somos imperfectos y eso hace parte del aprendizaje. Y entendí que siempre tenemos a Dios a nuestro lado”.

La emotiva misiva también tiene unas frases sobre cuánto extraña Laura a Jota Mario y lo que más añora, sus charlas y las motivaciones diarias.

“Yo sé que estás ahí… pero qué falta hace oír tu voz y sentir un abrazo o una risa, o una palabra cariñosa para mis hijos como hacías siempre”, expresó la famosa.

El conmovedor mensaje de la celebridad para Jota Mario está acompañado de una foto de ellos juntos y un video con imágenes en las que él aparece con su esposa, Gineth Fuentes, y los hijos de Laura, Helena y Nicolás.

