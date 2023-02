¡Quien lo vive es quien lo goza! Así están actualmente algunos famosos que llegaron a ‘La Arenosa’ para disfrutar de todos los ‘shows’. En la noche de hoy, 17 de febrero, se realizó la Coronación del Rey y la Reina del Carnaval y, por supuesto, cientos de personas bailaron y gozaron con cada uno de los espectáculos.

(Vea también: Elianis Garrido se puso de ruana el Aeropuerto El Dorado con Mafe Romero, pero tocó rogarle)

Los presentadores de ‘Día a día’ de Caracol Televisión Carolina Soto, Carolina Cruz y Juan Diego Vanegas, expresaron su felicidad por estar presentes en este evento tan importante para el folclor colombiano. “Estamos desde el Carnaval de Barranquilla disfrutando en esta noche de Coronación de la Reina del Carnaval”, dijo Soto, quien lucía una blusa de color verde con lentejuelas, perfecta para la ocasión.

View this post on Instagram A post shared by Revista Vea (@larevistavea)

Alejandra Jaramillo fue la presentadora oficial de la Coronación. “Estoy aquí demasiado feliz, muy feliz de poder acompañar a nuestra Reina Natalia en este momento tan maravilloso e inolvidable para la Reina del Carnaval. Yo fui Reina hace unos años, entonces estar ahí y ver a las mujeres cumplir ese sueño me llega al corazón y me emociona muchísimo por todas ellas”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

View this post on Instagram A post shared by Revista Vea (@larevistavea)

“Hoy más que nunca me siento un barranquillero adoptado pero me brota en el alma, en el corazón, por los poros el Carnaval de Barranquilla, me siento en el cielo. Lo que más me disfruto del Carnaval de Barranquilla es el ambiente, la gente, la fiesta, todo, se queda uno corto de palabras”, aseguró el presentador Juan Diego Alvira a los micrófonos de la revista Vea, el medio aliado de esta noche.

View this post on Instagram A post shared by Revista Vea (@larevistavea)

La presentadora Rochi Stevenson, quien, a propósito, está de cumpleaños, también dialogó con Vea y se mostró muy feliz por estar, una vez más, disfrutando de los Carnavales.

View this post on Instagram A post shared by Revista Vea (@larevistavea)

Linda Palma, Jorge Alfredo Vargas, Don Jediondo y Maythé González, también estuvieron presentes y desfilaron en la alfombra fucsia de Vea.