Molesta se mostró la actriz frente a los frecuentes comentarios que recibe en sus redes sociales sobre su apariencia física y sus arrugas en el rostro.

Estas son las duras palabras de la exreina:

La protagonista de la nueva producción del Canal Caracol, ‘Ventino’, que pronto estará la aire; conversó con el programa ‘Lo sé todo’, del Canal Uno, sobre cómo se toma ella este tipo de mensajes negativos.

“A palabras necias, oídos sordos. Qué hace uno frente a la estupidez, contra eso no pelea nadie. Es ridículo pensar que no vamos envejecer, nuestro cuerpo cambia y el paso del tiempo deja su huella, vivo absolutamente feliz con mis líneas de expresión y no caeré en esas controversias”, afirmó Gómez.