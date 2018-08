Caicedo le pidió matrimonio a Villalobos vía telefónica en el más reciente capítulo de la competición deportiva.

“Princesita, te extraño demasiado. Tú eres mi motor, eres mi gasolina para estar acá”, le dijo Sebastián a Carmen. Y la actriz, emocionada tras recibir la sorpresiva llamada, expresó: “¡Ay amor, yo te extraño más, te amo mucho, no sabes la felicidad que me da escucharte!”.

Segundos después, Caicedo le dijo a su novia que quería casarse con ella y se lo propuso oficialmente, a lo que ella respondió con una carcajada y preguntó si era en serio.

“Sí me quiero casar contigo, no puedo creer que me lo hayas dicho”, contestó Carmen muy emocionada en un video compartido en Instagram por la actriz.