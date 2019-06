Según informa People, la cantante subió la imagen el sábado pasado y la acompañó del siguiente mensaje:

“Miren cómo se hinchan mis pies todas las veces que me subo a un avión, imaginen mi cuerpo. Esta es la razón por la que los médicos me dijeron que me calmara con los ‘shows’”, manifestó en una historia de Instagram.

Enseguida, añadió: “Mi estómago se pone aún más inflado. Mis pies y mi estómago arden cuando se inflaman”.

A continuación, la imagen de las historias de Cardi B en la mencionada red social, que se ha replicado también en Twitter: