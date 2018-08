Respecto a su relación con Yepes, ‘Tuti’ aseguró que no puede dar un rotundo no, pues los dos tienen una buena relación y “en la vida nunca se sabe lo que puede pasar”.

Por lo anterior, en una entrevista con la emisora La Kalle, le preguntaron al cantante qué pensaba al respecto de estas declaraciones dadas por su ahora exesposa, él dijo que aún no había querido ver el video y cuando la periodista le contó lo que decía él se mostró pensativo e incluso sorprendido.

“Dani es una mujer admirable, a mí me alegra mucho haber sido parte de su proceso de cambio en la vida, cuando yo la conocí estaba en un momento digamos crítico y haber podido impulsarla para mí es un logro, me siento muy orgulloso, claramente hay cosas de su comunicación con las que no comulgo (…) Yo pienso que uno puede cerrar ciclos y abrir nuevos ciclos, yo me casé con ella, yo la visualicé en algún momento como la mujer con la que iba a envejecer (…) Le deseo a ella lo mejor y pienso que sí, que el tiempo hable, la quiero mucho”, dijo el músico.