La reconocida actriz y modelo Cara Delevingne enfrenta una tragedia, pues su mansión de siete millones de dólares ubicada en el barrio Studio City en Los Ángeles, Estados Unidos, quedó envuelta en un devastador incendio que la consumió en su totalidad.

Todo ocurrió cuando ella se encontraba fuera del país por motivos laborales y afortunadamente el equipo de bomberos logró rescatar a sus mascotas.

(Vea también: Halle Berry tendrá que pagar manutención de su hijo; cuota de 8.000 dólares mensuales)

El incendio inició desde las 3:52 a. m., cuando las llamas surgieron en una habitación trasera de la propiedad de la actriz de ‘Escuadrón Suicida’, y las autoridades encargadas se trasladaron a la vivienda de 600 metros cuadrados, con 94 bomberos que, de acuerdo con medios de entretenimiento, tardaron más de dos horas en poder acceder y controlar la situación.

Según información del portal de noticias TMZ, las llamas consumieron el techo y el ático de la lujosa mansión quedó completamente destruido, causando así pérdidas materiales significativas para Cara. Sin embargo, lo más importante para Delevigne, también modelo de Victoria’s Secret, fue asegurarse de la seguridad de sus queridas mascotas.

Al momento del voraz incendio, la actriz no estaba presente en su domicilio, por lo que la persona que estaba cuidándolo y cuya identidad no trascendió a la opinión pública, acabó siendo atendida por los médicos por una leve inhalación de humo, además, un integrante del cuerpo de bomberos resultó lesionado al caer de una escalera.

Delevingne utilizó su cuenta de Instagram, para contarle a sus más de 42 millones de seguidores, cómo se sentía ante la situación.

Lee También

Tearing up at Cara Delevingne’s Instagram story 😭😭 she spent at least two hours thinking her pet cats had died in the house fire, but then found out the firefighters had saved them 🥹🥹🥹 pic.twitter.com/WVJAqdqOV7

— Stephanie Soteriou (@StephanieRiou) March 16, 2024