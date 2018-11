Por eso, su exesposa Mónica Noguera se mostró preocupada, pues cuando estuvieron juntos (entre 2013 y 2015), Fher se sometió a una cirugía plástica para reducirse la papada y ‘achinarse’ los ojos, que casi le cuesta vida, ya que el doctor cortó una vena “que no debía” y el hombre casi se desangra, contó la expareja del artista, en el programa ‘De Primera Mano’.

“A mí me da mucha tristeza porque él no se tiene que enfocar en la cuestión física cuando es tan gran artista y persona, ayudando con los derechos humanos. ¿Por qué preocuparse tanto por el físico? Y más si estuvo a punto de morir. A mí me duele mucho y yo espero que no se haga nada más, porque Fher no lo necesita”, declaró Noguera.