Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

La compositora Liliana Geney Oyola presentó en la categoría Canción Inédita del Festival Vallenato su merengue ‘Cantemos juntos’, una obra en la que pide acabar con la rivalidad entre hombres y mujeres dentro del folclor.

En primera y segunda ronda, como mandaba la letra de su canción, la interpretaron un hombre y una mujer. El hombre inicia cantando y alabando a su contraparte: “La mujer la hizo Dios para el hombre, para que solito no estuviera, como ayuda idónea le sirviera, siendo ella el complemento ideal; y así de forma natural ha sido la musa inspiradora, y con su ternura enamora de una forma sobrenatural”.

(Lea también: De Cartagena a triunfar en Valledupar: coronan al nuevo rey juvenil del Festival Vallenato)

Sin embargo, luego se queja porque la mujer ‘se quiere igualar’: “Pero el tiempo cambia las cosas, lleno de prisa con gran afán, y según tienen que evolucionar dejando de ser valiosa; ahora sucede en la mujer que se quiere igualar, con canto y cantando también como queriendo figurar”.

#FestivalVallenato2024 🪗La compositora Liliana Geney Oyola es una de las semifinalistas de la categoría Canción Inédita del Festival Vallenato con su merengue ‘Cantemos juntos’, una obra en la que pide acabar con la rivalidad entre hombres y mujeres dentro del folclor. pic.twitter.com/SD3iiMO1PF — EL PILÓN (@El_Pilon) May 3, 2024

Siguiendo la canción, Liliana Geney, cantautora, toma el micrófono y responde: “No, no, no, señor, las cosas no son así. Se lo voy a resumir de una manera especial. Tenemos el mismo amor y sentir por esta música tan singular, ella es muy grande y cabemos aquí, y unidos ella se engrandecerá”.

Y como si se tratara de una novela, con inicio, nudo y desenlace, en el coro las partes se unen para cumplir el nombre del merengue: ‘Cantemos juntos’. “Venga y cantemoslo, que el folclor nos brinda amor y aquí cabemos toditos; no habrá discriminación, si Dios nos ha brindado un don, en sus manos está escrito”.

(Recomendado: De la Feria del Libro a buscar la corona de la canción inédita del Festival Vallenato )

Esta fue una de las 18 canciones que clasificaron a las semifinales de la categoría Canción Inédita del 57 Festival de la Leyenda Vallenata. Las semifinales se realizarán en la Plaza Alfonso López de Valledupar este sábado 4 de mayo desde las ocho de la mañana.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.