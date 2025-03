La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado publicado en las redes sociales del evento, dejando a miles de seguidores con sentimientos encontrados por la cancelación del concierto de Julieta Venegas, Elsa y el mar y Ximena Sariñna.

“Lastimosamente, el día de hoy tenemos que comunicarles que, por motivos personales, Elsa y Elmar se vio en la obligación de cancelar su participación en este evento programado para el próximo 5 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá”, indicó Páramo Presenta en un comunicado emitido por su cuenta de Instagram.

Ante la ausencia de una de las principales artistas, los organizadores tomaron la decisión de cancelar por completo el espectáculo en lugar de continuar con solo dos de las cantantes [Ximena Sariñana y Julieta Venegas].

“A raíz de este imprevisto tuvimos que tomar la difícil decisión de cancelar la fecha, con la esperanza de que podamos unir a estas tres gigantes de la música latinoamericana en un futuro cercano“, concluyó el comunicado.

Por su parte, la agrupación méxicana, expuso sus razones a través de su cuenta de Instagram:

“Mi Colombia hermosa, el concierto de este 5 de diciembre junto a Julieta y Ximena es uno de mis más grandes sueños como mujer y como músico, un sueño que he esperado años hacer realidad junto a ustedes. Desafortunadamente, debido a un conjunto de situaciones personales que se me presentaron inesperadamente, no me será posible realizarlo, motivo por el cual este concierto será cancelado. Esta decisión ha sido increíblemente difícil de procesar”.

¿Cómo pedir el reembolso de las boletas del concierto de Julieta Venegas?

Para las personas que ya habían adquirido entradas, Páramo Presenta anunció que los reembolsos están habilitados y se realizarán exclusivamente a través de la plataforma TuBoleta. El proceso incluye un botón de WhatsApp habilitado específicamente para gestionar estas devoluciones.

“Las devoluciones se harán a través de www.tuboleta.com por medio del botón de WhatsApp, desde este momento y hasta el 29 de diciembre de 2024“, detallaron en su perfil oficial de Instagram.

Es importante resaltar que:

Este será el único medio habilitado para tramitar la devolución del dinero.

Los compradores que no soliciten el reembolso antes de la fecha límite perderán el derecho a reclamar posteriormente.

Esta cancelación deja un vacío entre los seguidores que esperaban disfrutar de un evento único, pero también la esperanza de que este encuentro musical pueda concretarse en el futuro.

