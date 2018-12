View this post on Instagram

Cuando me paré frente al espejo y acepté con amor al ser que vi, pude entender varias cosas fundamentales de la vida: 1.Que el tiempo pasa volando. 2.Que vinimos a amar y ser amados. 3.Que lo opuesto al amor es el miedo. 4.Que nadie tiene derecho a juzgarme. 5.Que ser feliz es una decisión. 6.Que no hay nada imposible. 7.Que los sueños se cumplen. 8.Que el amor es de todos los colores. 9.Que mi esencia no es negociable. 10.Que solo yo soy responsable de mis decisiones y sus consecuencias. 11.Que se vale volver a empezar mil veces si es necesario. 12.Que todo pasa. 13.Que la vida es cíclica. 14.Que recibes lo que das. 15.Que no soy la mitad de una naranja. 16.Que nadie más puede definirme. 17.Que la dirección correcta es hacia adelante. 18.Que cuando crees, creas. 19.Que la palabra mágica es GRACIAS. 20.Que la vida es una sola y hay que vivirla intensamente. Hace un año, después de encontrar en el camino a un ser humano que se paró frente al espejo y se amó también sin reparos, nos tomamos de las manos y nos fuimos a seguir aprendiendo a vivir. Somos luz. #081217 #081218 #EsposaPor2 #loveislove #love #ElAmorEsDeTodosLosColores #pride #wedding #anniversary #happy #gratitude 📸 @larevistavea