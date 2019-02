Para muchos, la prenda lucía como el tapizado de sus muebles, por lo que en Twitter abundan fotos que comparan a Levine con cojines, sofás, sillas y cortinas.

Algunos internautas bromearon con que por más de que Levine fuera una estrella musical, a sus muebles les lucía mejor el diseño.

Estas son algunas burlas que recibió el artista, quien deslumbró con un show en el que hubo luces, meteoritos y hasta una aparición de Bob Esponja:

wow the highlight of Adam Levine's performance was definitely that his shirt looked exactly like pillows that an alarming amount of people happen to have from Target #SuperBowl pic.twitter.com/UL8WjdpJaY

— Jenna Amatulli (@ohheyjenna) February 4, 2019