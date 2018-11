Géneros como el reggae, ska, rock, dancehall y el hip-hop, se harán presentes y pondrán a vibrar al público con las bandas ya mencionadas y con: Methodman & Red Man, Panteón Rococó, Alborosie, Protoje, Chronixx, Dread Mar I, Matisyahu, Inner Circle, The Skatalites, Third World, Natiruts y Todos tus muertos.

Facebook: Jamming Festival

El 16 de febrero de 2019 es la fecha en la que se llevará a cabo el evento, que tendrá lugar en el Hotel Paraíso Estudio ubicado en Ricaurte Cundinamarca (Via Girardot, Agua de Dios, kilómetro 2). Para el desplazamiento de los asistentes los organizadores tienen servicio de transporte a muy bajo costo.

El pasado, presente y futuro se reúnen en este festival para ponerlos a todos en modo #Jamming2019, pues además de la música en el lugar también habrá: piscina, tobogán, zonas de camping, deportes, juegos, actividades extremas, inflables acuáticos, gastronomía, pícnic, bebidas, show pirotécnico, simposio artístico, spa, gimnasio, talleres de dancehall, danza africana y percusión.

Estos son los sitios oficiales donde se pueden conseguir las entradas:

Casa Babylon: calle 49 # 7-27 (Bogotá)

calle 49 # 7-27 (Bogotá) Puntos de Efecty y Davivienda a nivel nacional.

y a nivel nacional. Los que viven en otros países pueden acercarse a un punto Western Union.

La boleta incluye el acceso a todas las atracciones presentes en el festival.