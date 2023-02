Anuel AA sorprendió a sus seguidores de Instagram al hacer un ‘live’ para contar que se había separado de Yailin, con quien espera una hija.

“Siempre va a ser mi familia, es la madre de mi hija, yo la voy a apoyar en su música, que le siga metiendo mano, que siga haciendo dinero, tiene una buena oportunidad para ser una gran artista bien, bien grande”, aseguró el puertorriqueño.

También aprovechó para hablar de la modelo colombiana, Melissa Vallecilla, quien hace unos meses recurrió a varios programas de entretenimiento de Estados Unidos para revelar que estaba embarazada del intérprete de ‘Ella quiere beber’.

Anuel arremete contra mujer que dice tener una hija con él

El reguetonero aseguró que sí conoció a Vallecilla, que compartió con ella por unas horas y más nunca la volvió a ver.

“Usted a mí no me conoce, usted solo compartió conmigo como tres o cuatro horas y no la volví a ver más nunca hasta que salió en las noticias con una historia legendaria de Romeo y Julieta de que estuvimos juntos ocho meses, el mismo tiempo que yo llevaba con Yailin”, detalló Anuel.

Asimismo, aseguró que la colombiana estaba mintiendo para lucrarse. “Se inventó que venía de Houston a Miami y que a vivir conmigo. Todo eso es mentira. Usted se apareció después de 8 meses porque lo único que le importa es el dinero y la fama mía”.

De hecho, en medio de su discurso hasta mencionó a su expareja Karol G. “Ustedes han visto cómo yo me comporto, como fui con Karol, como he sido con Yailin. ¿Ustedes se creen que yo voy a tener una pareja ocho meses, que es mi doña, que sea mi novia y viva conmigo y yo conozca a su familia y de la nada me diga: ‘Estoy preñada’, y yo le diga: ‘¿Arranca pal carajo’, como si yo fuera un demonio? Yo no soy ningún loco. No tengo un carajo que esconder”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Melissa Vallecilla (@meli__valle)

Sin dejar claro si la niña de Melissa Vallecilla es su hija o no, Anuel aseveró que para él su familia es prioridad sobre cualquier cosa.