Les juro que no lo puedo creer. Desde niño me acostumbre a no sentirme bien con mi cuerpo, aunque pase por varias etapas de este proceso, sobretodo en la adolescencia, mi inconformismo siempre estuvo. Esto no quiere decir que “no me amara” o algo por el estilo, sencillamente quería verme distinto, al menos no sentirme incómodo con ir a una piscina y tener que quitarme la camiseta… y sentía que nunca iba poder hacerlo, hasta hoy. Todavía no son los resultados finales, pero es que viendo mi carrete, me encontré la primera foto y se me ha hecho imposible no compartirles esto. A muchos probablemente no les parezca relevante, pero para mí lo es. Durante las últimas 11 SEMANAS he estado cambiando mis planes alimenticios y he empezado a hacer ejercicio, les mentiría si les digo que no he tenido que trabajar duro, porque la verdad es que sí, ha sido un cambio en mi vida de 180°. Había ido otras veces al gym e intentado comer bien antes, pero no como ahora, mi cuerpo no sólo se siente más saludable, ahora también piensa más saludable… mi humor ha cambiado, me siento menos perezoso, tengo mas ganas de hacer, de soñar, de salir todos los días de mi cama con ganas de comerme el mundo. Pero sobre todas las cosas: A creer en mí, en mis capacidades para proponerme algo y cumplirlo y en mi manera de apartar miedos y hacerlos fortalezas. Gracias infinitas a @valverdefitness por ser parte fundamental, por darme las herramientas para iniciar este proceso y estar ahí siempre con su buena energía para acompañarlo (y lo que falta). Hace más de 4 años no me sentía así, hoy me veo al espejo y… me gusto. Ahora, pienso que si tú que lees esto y te sientes en una posición como en la que yo estaba, si llegaste hasta aquí es por algo, yo sé que también puedes, eso y cualquier locura que tengas en la cabeza, con un poco de ganas y disciplina, absolutamente todo es posible. ¿SE NOTA EL CAMBIO? 😂🤣