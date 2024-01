En las últimas horas, el reconocido cantante de música urbana Andy Rivera sorprendió a sus más 6 millones de seguidores en Instagram tras anunciar que se retiraría por un tiempo de las redes sociales.

(Lea también: Exnovios de Lina Tejeiro sacarán canción juntos; ¿vendrá con indirectas incluidas?)

Vale la pena recordar que en los últimos meses el artista ha compartido con sus fans que no se siente muy bien a nivel físico y mental.

A finales del 2023 comentó que había sido víctima de robo en su hogar, un momento que lo puso muy mal. No obstante, resaltó que las cosas materiales no eran importantes para él y debía seguir adelante.

Luego de esto, el cantante se ha visto muy ausente, generando una alta preocupación entre sus seguidores, quienes se preguntaban qué estaba pasando con él, razón por la que Rivera decidió compartir un profundo mensaje indicando que se reinaría por un tiempo de las redes.

“Este año me propuse no estar hablándoles tanto de mis dificultades sobre mis procesos de salud, no estar en esa victimización todo el tiempo. Por esa razón he estado un poquito alejado de las redes porque estoy sacando adelante un par de temas de la columna, últimos detalles para no tener que medicarme para la salud”, escribió Andy en sus historias de Instagram.