Andrea Valdiri podría ser considerada como una de las creadoras de contenido más famosas y exitosas de Colombia. Gracias a la cercanía que ha formado con sus seguidores, Andrea recibe mucho apoyo y las personas suelen estar pendientes de su vida. A través de sus redes sociales, ‘La Valdiri’ subió una foto que llamó la atención de usuarios en Internet, pues era al lado de su papá, de quien no suele hablar mucho.

(Vea también: “Me gustan los pollos”: Carolina Cruz se destapó en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’)

La empresaria colombiana se ha destacado por ser muy familiar, sobre todo muy protectora con las mujeres de su casa, como su mamá y sus dos hijas. Sin embargo, poco habla de su padre biológico en redes sociales por una situación que vivió ella cuando era pequeña.

Para una entrevista con ‘La Red’, Andrea Valdiri confesó que la situación en su casa no era la mejor, pues su papá tenía adicción al alcohol y la cocaína, por lo que, cuando perdía los estribos, solía pegarles. De hecho, ‘La Valdiri’ estuvo internada en una clínica por un fuerte golpe en la cabeza.

Lee También

A pesar de que la barranquillera no siente ningún remordimiento contra su padre, sí es cierto que la relación no volvió a ser la misma. Desde la entrevista, no volvió a tocar el tema.

(Vea también: Jorge Enrique Abello confesó cómo fue su peor beso en la TV: “Como un perro con sueño”)

En la foto que subió a las historias de Instagram se ve a Andrea cuando era pequeña, montada en un caballo, mientras su padre la abraza por atrás. Valdiri luce bastante feliz vistiendo una especie de sudadera roja.

En la descripción de la foto se limitó a escribir: “TBT con mi papá”.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.