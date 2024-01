La cantante Andrea Echeverri, famosa por interpretar con Aterciopelados temas como ‘Baracunatana’, ‘El estuche’, ‘Rompecabezas’, ‘Florecita rockera’, entre otros, fue tendencia de X, antes Twitter, por la comparación que le hicieron con otras mujeres colombianas.

Se trató de un meme titulado ‘La belleza de nuestras regiones’, en el que se muestran a varias celebridades que representan a tres ciudades del país. Greeicy de Cali, Sofía Vergara de Barranquilla, Natalia París de Medellín y Andrea Echeverri de Bogotá.

JAJAJAJAJJAJAJA PERDÓN PERO JAJAJAJAJAJAJAJA HPTASJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/bY4SckpfbT — Monica. (@monicavz) January 27, 2024

Ante la tendencia del nombre de Andrea Echeverri en X, los seguidores de la cantante de ‘Bolero falaz‘ saltaron para defenderla en redes sociales con los siguientes mensajes:

“Más respeto por Andrea Echeverri, la artista más rockera y pionera del Rock en español en Colombia, si bien no es una modelo ‘operada’, es autentica y le sobra talento y es bella”, “pero: ‘si abres el estuche, lo que puedes encontrar, es una joya que te deslumbrará’, “Andrea es un orgullo no solamente para Bogotá sino para el país. Pero a usted le causa gracia porque no tiene una apariencia física de bisturí”, “muy rola, muy talentosa y siempre muy fuera de los estándares hegemónicos”, “Andrea Echeverri es una mujer aparte de hermosa, llena de talento y con una trayectoria musical impecable.”

Algunos internautas enviaron fotos de otras celebridades bogotanas, allí se pudo apreciar las fotografías de famosas como: Laura Tobón, Paola Turbay, Carolina Gómez, Jessica Cediel, Catherine Siachoque, entre otras mujeres que representan a la capital colombiana.

Es importante destacar que la artista en cuestión ha utilizado sus propias composiciones y sus presentaciones de gran asistencia para cuestionar las normas de belleza impuestas por la sociedad.

Sus canciones se centran en transmitir un mensaje de empoderamiento femenino ya que siempre ha dado prioridad a la inteligencia por encima de las tendencias de la moda.

Como ella misma lo dice en su canción ‘El estuche’, “Mira la esencia, no las apariencias”.

Otros comentarios en respaldo a Echeverri fueron:

A los que ponen en tendencia a Andrea Echeverry por su apariencia les informo que esa es precisamente su bandera…viva la esencia no las apariencias…Así que están completamente despistados o enbrutecidos 1 de 2 pic.twitter.com/1Fnz7lJ47T — Adriana Torres💎 (@NanaTorres27) January 28, 2024

A mi si me enorgullece que Andrea Echeverry sea el ícono bogotano. Ella se graduó del mismo colegio mío y fue compañera de mi hermana; tuvo el mejor Icfecs y fue la mejor alumna; canta como los dioses; es pionera de un estilo de moda que hoy se aprecia más; es escultora; artista. — Pilar Luna (@Pilimoon8) January 29, 2024

