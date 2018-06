Aunque es difícil explicar lo que siento, trataré de hacerlo sencillo: Es como si una noche hubiera podido alcanzar una estrella, la más perfecta y luminosa de ellas y la tuviera dentro de mi regalándome su luz, purificando mi alma, embelleciendo cada parte de mi espíritu y multiplicando infinitamente el tamaño de mi corazón! Bueno, no sólo el mío, el tuyo también @juanpabeta porque esta lucecita existe gracias a ti, al amor que nos profesamos y a los sueños que construimos desde que nos miramos por primera vez. Por eso y mil razones más no podía esperar para compartir con todos ustedes este momento de la vida que aunque es tan nuestro es imposible no contarlo. #magic #soñar #itsababy #happiness #love 💚

