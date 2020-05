green

“No, yo no tengo problemas con el alcohol. Me da ansiedad, tengo ansiedad, pues no de consumir alcohol, sino de salir”, aseguró la artista en el programa, dejando en evidencia que la cuarentena le ha dado duro.

En seguida, indicó que no siempre hace lo mismo y que, por ejemplo, aquel día de la entrevista haría un ‘live’ jugando Play Station.

‘La Red’ señaló que Del Castillo, que pasa el confinamiento en compañía de su pareja —el médico Steven García—, intentará no hacer más transmisiones en vivo mientras está tomando alcohol.

La cantante también aprovechó esa entrevista para mandarles un mensaje a sus críticos: