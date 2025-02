La reconocida y exitosa cantante vallenata Ana del Castillo reveló, recientemente, que el futbolista James Rodríguez le hizo una petición especial; una parranda vallenata exclusiva. Y es que la cantante habló ‘sin pelos en la lengua’ en el programa ‘Desnúdate con Eva Rey’ y compartió detalles sobre la solicitud del ‘10’.

Según la artista, ambos han mantenido conversaciones vía redes sociales, donde el mediocampista le expresó su deseo de disfrutar de su música en un evento privado.

Ana dejó claro que la propuesta de James es algo que se podría concretar pronto y, por su parte, es algo que espera con ansias.

“Él me lo prometió. No me puede quedar mal James Rodríguez, ya sabes que aquí estoy lista para cumplirte el deseo”, aseguró con entusiasmo.