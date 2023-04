Johnny Depp y Amber Heard protagonizaron uno de los procesos judiciales más televisados de 2022. En un juicio que tardó semanas, la expareja de Hollywood se defendieron a sí mismos y se acusaron entre ellos después de un matrimonio tormentoso.

Tras poder verse una variedad de pruebas que lanzaron para convencer al jurado, el gran ganador fue el protagonista de ‘Piratas del Caribe’, por lo que deberá recibir una suma millonaria por daños y perjuicios de parte de su exesposa.

Después de lo sucedido, medios internacionales informaron que Amber había caído en bancarrota, lo que la obligó a refugiarse en un pueblo en España y además, habría cambiado de nombre para evadir algunas deudas que dejó en Estados Unidos.

Así mismo, se creía que la carrera actoral de Heard había llegado a su fin y varios internautas lanzaron acusaciones en su contra para sacarla de los papeles en los que pudiera estar incluida como parte del elenco.

A pesar de lo anterior, lo cierto es que se anunció que Amber, nuevamente, estará en el papel de Mera en ‘Aquaman 2′, lo que generó una variedad de reacciones entre quienes apoyaban a Johnny Depp en el mediático juicio.

Amber Heard si estará en Aquaman 2

Recientemente se presentó por primera vez la segunda entrega de este largometraje que tiene como nombre ‘Aquaman and the lost kingdom’.

En el evento organizado por Warner Bros se confirmó que Amber Heard hará parte del elenco. Según el medio ‘Insider’, que estuvo presente en la presentación, en el tráiler de la película es posible ver dos veces a Heard.

El diario indica que se le puede ver con un vestido blanco, confirmando, que Mera con Heard como intérprete, estará en la nueva entrega de D.C. Comics.

El estreno de la película será el próximo 22 de diciembre de 2023 y ya varios cibernautas han reaccionado a la noticia de tener e Heard en la producción. Varios de los comentarios fueron:

“Pues de algún lugar tiene que sacar la plata para pagarle al Johnny”, “no la veré entonces”, “una película más que no veré”, “que doble moral tiene el mundo entero”, “simple, no la voy a ver”, “que sea una mitómana no le quita lo buena actriz”, y “vaya, no me puedo creer”.

Así mismo, los fanáticos de Johnny continuaron escribiendo: “Amber Heard hizo mucha polémica ahí con Johnny Depp y nadie la critica”, “Amber Heard es una abusadora y tiene múltiples víctimas”, y “Amber Heard casi destruye una carrera con mentiras ante un juzgado”.

Hasta el momento no se conoce el tráiler en el que sale Heard, por lo que los fanáticos están a la espera para confirmar la noticia.