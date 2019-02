Así lo confesó en entrevista con ‘Lo sé todo’, medio al que le contó que el encuentro con Esperanza fue una casualidad, pero que apenas vio la imagen de ella en las pantallas del bar en el que estaba, ya le había dicho a su hermana “Oye, hay que invitar a Esperanza Gómez, eso es una bomba”.

Ese día la conoció y cuadró fecha para la entrevista que le va a hacer, para la que además tiene permiso de su pareja: “Mi esposa me dice: ‘no, si viene Esperanza juega botella y se empelotan, yo no sé, le tienes que dar un pico’… y yo, ‘bueno, si estamos con esas libertades, con mucho gusto’”. Enseguida, el periodista le preguntó qué haría si la actriz le pide que se quite la ropa, a lo que él dijo sin rodeos: “Me toca pelarme, me toca pelarme”.

Alejandro adelantó, además, que buscará hacer algo distinto a lo de siempre, o a lo que la gente espera normalmente de una conversación con un personaje como ella: “Tenemos una entrevista chévere, pero no quiero caer en la entrevista que todo el mundo va a caer, que es el morbo. Va a estar la parte caliente, claramente, pero quiero también que cuente su historia de vida y que sea un poco diferente, y tener una mamadera de gallo con doble sentido, pero todo ahí en esa delgada línea”.