De su concierto anterior, Alejandro Fernández hizo un fuerte llamado que fue grabado en video.

(Vea también: SEP: Así lucen las nuevas boletas de calificaciones para los estudiantes de nivel básico)

En las fotografías que han circulado en las redes sociales, se puede ver al “Potrillo” en el escenario interpretando una de sus canciones más populares, “Me dediqué a perderte“. A pesar de que esperaba que el público coreara la canción, no logró obtener la respuesta que esperaba, lo que aparentemente no le agradó.

El intérprete intentó comunicarse con las personas que se reservaron para verlo durante mucho tiempo; incluso los animó a unirse an él con la letra. Aunque muchos respondieron al llamado, la mayoría optó por guardar silencio, a lo que Alejandro les dio un ultimátum: “¿Van a cantar o no?” “Si no, también cantaré allí (señalando el backstage)”, añadió.

“¿Van a cantar o no?” Alejandro Fernández estalla contra su público en pleno concierto pic.twitter.com/lZQ18bwYaO — Lo + viral (@VideosVirales69) September 28, 2023

Después de la advertencia del cantante, el público respondió con un fuerte no, mientras que Fernández solo mostró su desaprobación pero continuó con el espectáculo.

No obstante, los usuarios de las redes sociales fueron los que no entendieron la actitud del cantante y no perdieron la oportunidad de mostrarle su error: “Él es el artista, el que debe cantar”, “Pues que no cobre y todos le vamos a cantar”, “Ahora resulta que el público debe dar el show”, “Cobra por cantar, que no cobre”, entre otros comentarios.

Lee También

Esta actitud no es común en el hijo de Vicente Fernández, ya que suele tener un trato amable con sus fans y complacerlos durante sus presentaciones.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.