Los asistentes al concierto de ‘el Potrillo’ pudieron visualizar que él no estaba en sus cinco sentidos y grabaron sus compartimientos extraños por los que, a veces, ni podía cantar.

Este fue uno de los videos que se hizo viral:

Algunos se solidarizaron con el mexicano, y lo justificaron diciendo que seguía muy dolido por la muerte de su papá, el icónico Vicente Fernández; otros lo tildaron de irresponsable por presentarse así.

El cantante, que es socio de sus hermanos en varios negocios distintos a la música, puso la cara ante los cuestionamientos y habló de la situación.

Alejandro Fernández dice que tomó antes de concierto para calmar ansiedad

El intérprete de ‘Me dediqué a perderte’ dijo en una entrevista, citada por El Heraldo de México, que sufre de ataques de pánico y ansiedad y que tomarse dos tragos le ayudan “muchísimo”.

“Llevaba dos meses sin tomar, tampoco quiere decir que había durado 10 meses tomando, de repente en mis conciertos si me gusta echarme mi traguito porque me ayuda, de alguna forma me relaja“, declaró.

Aseguró en ‘Vetaneando’ que el licor le cayó mal porque pasó una mala noche y tampoco pudo probar bocado, por lo que “no traía nada en el estómago”.

Además, agregó, se puso sentimental por ver a su hijo Álex y recordar a su fallecido padre. “Se juntó todo. Me ganó el sentimiento y me solté llorando como bebé”, agregó como se escucha a continuación:

Reveló que tanto su mamá. Doña Cuquita, como su novia le llamaron la atención por la forma en la que se vio; reconoció que fue un error que espera no volver a repetir.