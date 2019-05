En la primera grabación de la denuncia, Azcárate manifestó que en las últimas semanas algunos seguidores le han hecho llegar artículos que están circulando en Facebook, red social que no usa, con titulares amarillistas y engañosos.

“Afirman que me separé de mi esposo, lo cual no es cierto; que estoy padeciendo una enfermedad gravísima que me quitó la voz para siempre, hasta donde me doy cuenta todavía estoy hablando […] O que me fui a vivir lejos del país por la crisis postdivorcio, también es mentira”, agregó la actriz.