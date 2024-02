Por: Diego Rey

Si nombramos a Pedro Elías Aquino Cova quizá nadie lo relaciona, no obstante, si hablamos de Akapellah, el cuento es distinto. El rapero venezolano habló en exclusiva con Pulzo sobre su reciente sencillo ‘Ni con money’ en compañía de Al2 El Aldeano, y tocó otros temas de coyuntura en torno a la salud y su mensaje político y normalmente mueve fibras.

En varias canciones, el rapero ha arremetido contra la dictadura de Nicolás Maduro, hecho que marca la diferencia y hace de sus composiciones, unas obras de trascendencia para el mundo y, precisamente, para su país. En esta charla se le preguntó sobre la motivación para soltar el lápiz contra el régimen, a lo que respondió:

“Sentido común, hermano. Cada quien defiende sus posturas, yo siempre me he pintado imparcial, lo único que defiendo es mi criterio y mi manera de pensar, no siempre ha estado correcto, siempre estoy abierto para aprender, pero creo que lo más valioso que tengo y la herramienta más especial en el rap, es el libre albedrío”.

Aunque el riesgo de censura está sobre la mesa, sostuvo que no tenía miedo de aprender e incluso retractarse, tal como lo ha hecho en algunas letras. Del mismo modo, se atrevió a exponer su testimonio sobre los alimentos que terminan afectando la salud, concepto que ha cambiado con el paso del tiempo.

“Decir lo que se me dé la gana, y si tengo que después al disco siguiente retractarme, me retracto rapeando y digo: ‘Si en el disco pasado dije que me gustaba comer grasa, ahora no como grasa y ahora soy fit’, tengo canciones donde promovía, ya sabes, no me importa hacer dieta, soy el gordo más pesado del rap y ahora tengo canciones donde digo: no como harinas, ni azúcar, nada de eso”.

Esa labor de consciencia que revela el cantante, marca un punto de inflexión sobre su criterio, explicando que todo parte de usar el recurso lírico sin ningún límite y llevando un mensaje constructivo a sus seguidores. “Lo que más me gusta del rap es la libertad de poder expresarme sin limitarme, y hago uso de ese elemento mágico”, añadió.

Por qué Akapellah le apuesta a una vida saludable

El artista no solo se queda en las canciones, pues confiesa que se siente satisfecho al cambiar un poco el pensamiento de quienes lo escuchan, que en su mayoría pueden ser jóvenes que por cosas de la vida desarrollan enfermedades como la obesidad por hábitos alimenticios negativos, tal como sucedió con él hace unos años.

“La idea de pensar que un muchacho de 19 años de repente está comenzando con grado de obesidad moderado, y que cambie su alimentación, influenciado por mi testimonio me explota la cabeza. Ya no solamente que me está escuchando y escucha rap, está mejorando su alimentación porque yo le eché el cuento y le dije que a mí también me pasó”.

“En realidad de eso se trata la vuelta, eso es lo que me llena al final del día”, concluyó en su comentario.

