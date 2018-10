Los representantes de la actriz aseguraron a medios estadounidenses que esta no había “participado” en la entrevista.

“Es una entrevista de una revista profesional dirigida por la Dr Aida Tekla, expresidenta de la HFPA (Hollywood Foreign Press Association) y uno de los miembros que vota en los Globos de Oro”, defendió por su parte EgyptAir en un tuit publicado el miércoles.

El jueves por la mañana, una portavoz de EgyptAir confirmó a la AFP que el artículo era auténtico.

Todo comenzó el martes con un tuit de Adam Baron, un especialista de Yemen, que tomó fotos del artículo de la revista a bordo de un vuelo de EgyptAir. “Esta entrevista de Drew Barrymore en la revista de Egyptair es […] surrealista”, escribió.

