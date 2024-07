‘Betty, la fea’ será una de las novelas más recordadas en Colombia. Han pasado varios años y más de cuatro veces la producción se ha repetido en el canal RCN, además de haber sido agregada a varias plataformas.

Este 2024 será estrenada la segunda parte y además de tener a los personajes originales que se ganaron el reconocimiento de miles, habrá nuevos actores y actrices, como la hija de Betty, que le darán vida y continuación a la historia.

Sin embargo, hubo una mujer que casi le quita el puesto a Ana María Orozco. Se trata de Elaiza Gil, una famosa artista venezolana reconocida por sus papeles en ‘Guerra de mujeres’, ‘Las González’, “Arroz con leche’, ‘Válgame Dios’ y ‘Tomasa, te quiero’.

El maquillador responsable de la transformación de Ana María Orozco a Betty, Wladimir Utrera, contó que Gil estuvo a punto de quedarse con el puesto:

“Pero más allá de que yo sea el maquillador, la que quedó como protagonista fue Elaiza Gil. Fue la que quedó”, afirmó Utrera.

La misma Elaiza Gil, en una entrevista de 2017, comentó cómo fue que pasó, pues ella solo pasó a Bogotá de vacaciones:

“El ‘casting’ final quedó entre Ana María Orozco y yo. Y esa fue una agonía de tres meses de sí eres o no eres. Yo no iba con planes de hacer nada. Fernando Gaitán había visto ‘Pandemónium’, una película que yo hice, y a él le encantaba la idea de que yo no fuera conocida en Colombia, nunca me hubiesen visto arregladita, sino presentarme como fea”, terminó por decir.

Finalmente, la decisión fue tomada: “No quedó por veneca, si no fueras extranjera, hubieras quedado, se decidieron por los colombianos”, terminó por decir Gil.

