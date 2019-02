Eso incomodó a la artista que decidió denunciarlo en redes sociales, para que el conductor con el que tuvo el pleito recibiera una sanción social.

Tras eso, en una entrevista con Canal Capital le preguntaron a la famosa si también va a llevar su caso a los estrados judiciales, pero ella respondió: “En este momento, te digo que no”.

No obstante, la actriz continuó explicando: “Tengo abogados y abogadas listas, o sea estamos en contacto, estamos esperando a ver esto cómo se desarrolla”.

“Pero es que miren lo que yo pienso: este señor es la cara que representa a miles de hombres acosadores y maltratadores. Entonces, el escarnio público a mí me parece que es importante. En este momento, hoy en día, los videos y el celular es la manera que las mujeres tenemos para defendernos y para denunciar; esa es mi invitación. Si toca demandarlo en este momento, listo, pero… no sé”, añadió.

Luego, Martha Isabel indicó en el medio que espera que el hombre se haga responsable de sus actos, así como ella lo ha hecho, pues todo habría empezado por una situación de intolerancia en la vía.

“Es que no sé si este señor va a aparecer, se va a disculpar, qué explicación va a dar. Pero digo: listo, al señor ya le cambió la vida; no, no era mi intención […] él se tiene que hacer cargo de sus actos, como yo me estoy haciendo cargo de los resultados de haber publicado el video”, puntualizó en la entrevista, que el canal transmitió en vivo, en la mañana de este lunes.