A pesar de que hay personas que aseguran que las relaciones sentimentales a distancia no funcionan, lo cierto es que hay muchos ejemplos de parejas que comenzaron con un “amor de lejos” y ahora están juntos y muy felices, pero lo que aseguran es que la forma de no perder ese toque especial a pesar de no estar cerca es fomentar y expresar su amor.

Queda claro que en una relación a distancia las expresiones físicas de amor son imposibles, pues no hay forma de abrazar o besar a la pareja, pero lo que sí se puede hacer para demostrar el amor es comunicarse constantemente y, mejor aún, usar frases románticas que le dejarán a claro a la otra persona que lo quieres.

Si también te encuentras en una relación sentimental a distancia, aquí te dejamos las cinco frases claves que debes decirle a tu pareja para que sepa que está en tu corazón aunque físicamente se encuentre lejos de ti, así que toma nota:

“La distancia es temporal, pero el amor que tengo por ti es eterno”. “Aunque estés muy lejos, incluso del otro lado del mundo, nunca vas a estar tan lejos como para que yo sea capaz de dejar de amarte”. “Hablar contigo y escucharte, aunque no estés junto a mí en este momento, alimenta mi alma”. “La distancia no es un problema, porque al final de todo aún te tengo en mi corazón y mi mente”. “La distancia significa tan poco cuando alguien significa tanto”.

Mantener un amor a distancia puede ser todo un reto, en especial cuando la distancia es tal que la diferencia de horario es bastante extensa, pero a pesar de estos obstáculos es posible tener una relación exitosa y con un futuro prometedor si se hace todo lo posible por mantener sus sentimientos.

Parejas que han pasado por esta etapa del amor a distancia aseguran que la forma en la que su relación logró ser exitosa a pesar de estar lejos es buscar un momento para comunicarse entre sí, aunque en momentos alguno tenga que sacrificar algunos minutos de su sueño para contarse cómo están o qué hicieron en su día.

Sin embargo, si alguna vez no les es posible tener una llamada o videollamada, puedes ser creativo y usar detalles simples como enviar un mensaje de voz mientras la otra persona duerme para que al despertar lo escuche, o mandarle su comida favorita llamando al servicio de comida a domicilio de un restaurante cercano a tu pareja con una dedicatoria.

Por otro lado, no olvides que la comunicación con ese amor a distancia también implica ser sincero y confiar en la otra persona, pues no verla puede causar desconfianza entre sí, pero si sus sentimientos son verdaderos esto no sería un problema; y, finalmente, piensa que esto es temporal y que un futuro, cuando veas en persona a ese alguien, podrás demostrar tu amor físicamente.

