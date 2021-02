green

El creativo del Everton de Inglaterra nació en Cúcuta el 13 de julio de 1991, pero cuando todavía era un bebé, su mamá María del Pilar Rubio se fue con él hasta la capital tolimense, donde empezaron a construir su carrera futbolista.

James David Rodríguez Rubio a lo largo de su carrera ha desatado señalamientos tanto de su vida personal, como su vida laboral, por lo que no es un secreto traer a colación detalles de su vida.

Sin embargo, poco se habla de su timidez, su faceta empresarial, su amor por la NBA, sus series favoritas o sus estudios universitarios, por lo que a continuación, algunos datos sobre el 10 de la selección:

Tartamudez de James Rodríguez

Según el diario Diez, el astro colombiano desarrolló este problema desde pequeño, convirtiéndolo en un chico tímido por temor a comentarios burlones; incluso se negó a dar entrevistas por tal motivo. Tras su paso por el Real Madrid, cuando Carlos Ancelotti era el Director Técnico, anunció que:

“Ya puedo hablar bien. ¡Viva la virgen de Chiquinquirá!”, citó el diario Diez a James Rodríguez.

Es fanático de la NBA

En las redes sociales, el volante ha mostrado su pasión, en repetidas ocasiones, por el baloncesto. Sus equipos favoritos son los ‘Bulls’ de Chicago y los ‘Thunder’ de Oklahoma.

La versión ‘Supercampeones’ de James Rodríguez

En el 2014, la emisora Blu Radio le hizo una entrevista a Juan Carlos Restrepo, el padrastro del futbolista, en la cual mencionó que James siempre había soñado con ser Oliver Atom, el personaje principal de la serie animada ‘Supercampeones’.

Más adelante, en el 2019, el Bayern Múnich, equipo de ese entonces del mediocampista, realizó una publicación en su cuenta de Twitter en la cual se sostuvo que el 10 colombiano era mejor que Oliver:

La carrera universitaria del futbolista

Según el Diario AS, James Rodríguez estuvo matriculado en el programa de ingeniería de sistemas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. No obstante, no se supo nada más de su carrera, luego de su paso por el Bayern Múnich.

El negocio del 10 cuando se retire

El portal de Las2Orillas señaló que James aprovechó su patrimonio avaluado en 30 millones de dólares y su nombre como marca, pues en el 2014, el jugador se involucró en el mundo de los negocios, creando bebidas naturales y energizantes, especialmente para deportistas.

’10 Gold’ y ‘Agua Mineral 10 Gold’ fueron todo un éxito, y las ganancias que se obtuvieron de estas bebidas mantuvieron la ‘Fundación Colombia Somos Todos’, la cual hasta la fecha ha ayudado a 2.000 niños, aproximadamente.