Durante el evento de la IATA denominado Wings of Chance Américas, el CEO de Copa Airlines, Pedro Heilbron, entregó detalles sobre la operación de su filial de bajo costo Wingo en Colombia para este año.

Dentro de esto señaló que debido al panorama político y macroeconómico que se vive actualmente en el país este año la aerolínea no buscará aumentar su número de aviones.

“Wingo empezó el año con nueve aeronaves y va a cerrar el año con nueve aeronaves, no tiene grandes órdenes, no está tirando los dados, no apuesta, tiene su nicho, tiene su misión y eso es lo que es”, dijo Pedro Heilbron.