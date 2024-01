Colombia es un país donde más se consumen bebidas alcohólicas y en los últimos años el gusto por el whisky ha empezado a aumentar, aunque todavía está lejos de productos como el aguardiente o la cerveza, según datos de La República.

En el caso del whisky hay marcas muy reconocidas en el mundo que están empezando a ver a Colombia como un gran mercado. Por ejemplo, The Macallan es una de ellas, la cual ha batido récords porque sus botellas son de las más caras del mundo, ya que ha participado en películas como James Bond, de acuerdo con el rotativo.

El whisky, que es originario de Escocia, se vende en Colombia hace algunos años, aunque no en todas las ciudades y solo lo han deleitado los que tienen un gran poder adquisitivo. Precisamente, sobre el negocio que tiene en el país, Julián Fernández, representante de la marca, habló en el periódico y explicó cuáles son los planes de la empresa en el país.

“La idea es que nuestros consumidores tengan un acceso más fácil y rápido a nuestro portafolio y lanzamientos de edición limitada que, hasta ahora, no están disponibles en el país. No existe otro whisky single mal con el legado y prestigio que cuenta The Macallan, Colombia será nuestra prioridad para 2024″, dijo Fernández en la entrevista.

Cuánto vale una botella The Macallan en Colombia

Bogotá es la ciudad donde mayor repercusión tiene esta bebida, aunque también hay otras que han empezado a consumir whisky con fuerza. Por esa razón, el representante de The Macallan en Colombia explicó cuáles son las otras ciudades donde empezarán a trabajar.

“Dentro de los proyectos está seguir desarrollando esa estrategia asertiva, introduciendo y participando en las principales ciudades del país como Medellín, Cartagena y Barranquilla, luego del crecimiento que experimentamos en Bogotá, que es el foco de la marca“, dijo en el impreso.

De acuerdo con el portal Mercado Libre, una botella The Macallan 12 años de 700 mililitros se puede conseguir en Bogotá a un precio de 407.900 pesos, más de lo que valen dos botellas de Buchannan’s, que en el mismo sitio web tienen un valor cada una de 165.000 pesos.

