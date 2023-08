Esta es información que no muchos conocían, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede inmovilizar nuestros depósitos bancarios o de hecho cualquier movimiento monetario que quisiéramos realizar.

(Vea también: [Video] Joven fue por su novia al aeropuerto y la pilló con otro; hubo final inesperado)

La razón es sencilla, una vez que nos hemos dado de alta y trabajemos de manera regular, tenemos que pagar impuestos y hacer nuestras declaraciones en tiempo y en forma, de no hacerlo, no solo seremos acreedores a multas, recargos, penalizaciones, etc, también, es motivo suficiente para que bloqueen nuestros movimientos con tarjetas de débito y de crédito.

¿Cómo puedo resolver este problema?

Aunque la situación parezca obvia, sabemos que pagar deudas no muchas veces es sencillo, pero si deseas volver a activar tus cuentas bancarias y disponer de ellas, lo que hay que hacer es pagar la deuda al completo al igual que los recargos o multas o, está la opción de pedir directamente que se te permita utilizar tus cuentas bancarias ofreciendo una garantía al SAT, estas se pueden manifestar de distintas maneras como lo son:

Garantía en forma de títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente. Prenda o gravamen hipotecario. Fianza proporcionada por una entidad aprobada. Embargo realizado a través de procedimientos administrativos. Obligación solidaria asumida por una tercera parte que demuestre su capacidad y solvencia. Depósito en efectivo o carta de crédito emitida por una institución bancaria autorizada.

Lee También

Ahora bien, no es algo que le suceda a todos los contribuyentes y tampoco sucede de manera repentina, si eres de los desafortunados que el SAT ha decidido bloquearles el acceso a sus cuentas de dinero en el banco, esta acción se notifica en primera instancia en el buzón tributario, por medios tradicionales como correo o una llamada y en casos extremos por medio de estrados.