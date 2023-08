En el noticiero Citytv dieron a conocer una nueva modalidad de hurto en Bogotá, luego de que una mujer denunciara el robo de su tarjeta durante el pago de un domicilio.

(Vea también: A vendedor ambulante le robaron carro de los tintos en Bogotá: “No tengo para la comida”)

El hecho de inseguridad ocurrió en el barrio San Felipe, localidad de Barrios Unidos. Allí, una habitante del sector pidió una pizza en un reconocido restaurante, del cual decidió omitir el nombre por seguridad, pero en el momento de pagar la comida le “embolataron” la tarjeta, a tal punto que le robaron una buena parte de su dinero.

“Hice un pedido a una pizzería reconocida, enviaron al señor, se demoraron como dos horas, me embolató de una manera rarísima, y se llevó mi tarjeta. No me di cuenta”, dijo la víctima en el medio citado.

Tal y como informaron en el noticiero, el domiciliario hizo varios movimientos con la tarjeta, sin sobrepasar los 90.000 pesos, para de esta manera evitar que le pidieran la clave y hurtar la mayor cantidad de dinero posible.

“Esta mañana me di cuanta, a las 3 de la mañana, y pude hacer el bloqueo. A las 4:11 a. m. alcanzó a hacer el último movimiento”, precisó la mujer.

Lee También

Finalmente, la ciudadana señaló que ha intentado ponerse en contacto con la cadena de restaurantes de pizza, pero que no ha recibido respuesta.

“Me ha tenido muy nerviosa porque es una pizzería reconocida, de absoluta confianza, y envía gente a que lo roben a uno a la casa”, concluyó.