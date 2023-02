Aunque el Gobierno se ha esforzado en afirmar que las EPS no se eliminarán, una vez conocido el articulado de la reforma a la salud para muchos es claro que no volverán a ser las mismas.

Así lo dijo el exministro de Salud Fernando Ruiz, quien sostuvo que esas entidades entrarán en un “proceso de transición, mientras les da la opción de convertirse en IPS o salir del mercado”.

(Vea después: Exministro de Salud dice qué va a pasar con las EPS y alertó a usuarios sobre problema)

Mientras tanto, gremios como el Colegio Médico han dado un concepto favorable Sobre el proyecto de ley y los cambios que supone, pero en la Sociedad Científica también hay reparos, tal como lo dijo la doctora Lina Triana a CM&:

“Queda un interrogante que nos preocupa un poco y es la administración del dinero donde ha habido tanta discusión, porque ya quedó plasmado en el articulado qué la administración y todo lo que es, digamos, la veeduría va a ser manejado a nivel territorial”, señaló.

¿Quién administraría ahora los recursos según la reforma a la salud?

Ahora bien, la duda que queda es cómo se manejaran los dineros en adelante. Otro exministro, Augusto Galán, dijo a Noticias Caracol que “la gestión de los riesgos integrales en salud va a quedar diluida dentro de diferentes instancias del Estado colombiano”:

“Por una parte la Adres, por otra parte las secretarías de Salud, por otra parte los nacientes o eventuales fondos regionales y por otra parte los centros de atención primaria, que también estarían en creación”, detalló.

“El 90 % de los recursos para salud estará destinado a los municipios y distritos, y una parte estará enfocada en los aportes de trabajadores y empresas destinados a solidaridad, equivalentes a 1,5 puntos de la cotización en salud”, detalla por su parte Valora Analitik.

Parte del restante, siguiendo a ese mismo medio, sería girada directamente “de la Adres a los prestadores de servicios de salud públicos, privados o mixtos” para “la financiación de servicios de atención primaria”, procedimiento en el que antes mediaban las EPS y ahora el pago será directo.

(Lea también: Ojo, pacientes: estas son las 9 EPS que trasladarán a sus afiliados por reforma a la salud)

Sin embargo, persisten inquietudes sobre la posibilidad de que sean alcaldes, gobernadores y demás políticos quienes terminen disponiendo y distribuyendo los dineros de la salud, lo que incluso podría llegar a prestarse para sus propios fines, ya sea electorales o para pagar favores políticos.

Al respecto, el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix Martínez, dijo a La W que “los alcaldes van a ser los responsables de organizar los centros de atención primaria, pero no van a manejar los dineros; no van a tener esa autonomía y esto será directamente contralado por la Nación”.

Vanguardia detalló que quienes concretamente recibirán esos recursos, que se estiman por el orden de un billón de pesos anuales, serán “hospitales, Instituciones de Salud del Estado (ISE) o incluso las EPS, que con la reforma podrán construir y administrar Centros de Atención Primaria (CAP)”.

Director de la Adres dice qué EPS se acabarán y qué pasará con planes complementarios

Martínez también subrayó a la emisora que el espíritu de la reforma es hacer que se garantice el acceso a la salud no solo a quienes tengan recursos para costearlo. Por eso, adelantó que habrá servicios y características que dejarán de existir:

“En este sistema nuevo no habría planes complementarios, la salud en el futuro debe ser pensada en la igualdad del servicio”, insistió.

Otro factor común en el tema salud son las llamadas cuotas moderadoras que los usuarios están pagando cuando reciben un servicio, cuyo monto lo determina el aporte que hacen a la salud. Estas también desaparecerían: “El Estado no puede usar los pagos de las cuotas moderadoras para definir si los ciudadanos tienen o no derecho al servicio, por eso no habrá este tipo de cobros; la salud es un derecho fundamental”, agregó.

El funcionario concluyó afirmando que las EPS que desaparecerán serán las que están en quiebra, y que aquellas con buen comportamiento financiero saldrán a flote.