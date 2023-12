El carro más caro registrado durante este 2023 en el país se encuentra en las calles de Medellín. Se trata nada menos que de un deportivo Bugatti Chiron, propiedad de Kevin Thobias, un estadounidense inversor de criptomonedas.

El viaje de este exclusivo automóvil comenzó en la ciudad de Miami, donde el Chiron fue enviado por barco hasta las costas colombianas.

El Bugatti Chiron, fabricado por la marca francesa Bugatti, se ha ganado el título de ser el pináculo del lujo sobre ruedas.

El propietario, Thobias, ha atraído la atención de entusiastas del automóvil al convertirse en el dueño del vehículo más caro registrado en Colombia durante el 2023.

El privilegio de poseer este superdeportivo, el Bugatti Chiron, tiene un valor de 4 millones de dólares (16.000 millones de pesos colombianos).

The Bugatti Chiron Pur Sport: with its track-focused design and uncompromising performance, it’s a hypercar that leaves ordinary behind 🔥

–

–

📹 @holmanmotorcars x @lucasjohnsonvisuals pic.twitter.com/wN5N6dvs7h

— dupontregistry (@duPontREGISTRY) December 8, 2023