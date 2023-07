Si bien el proceso es igual para todas las personas, la experiencia es diferente en cada caso, pues a algunos colombianos les da la visa a Estados Unidos sin hacer ni una sola pregunta y a otros les hacen muchos cuestionamientos.

Este fue el caso de Maura Bertel, una joven que compartió su experiencia en Tik Tok, pues ella es uno de los casos en los que le hicieron varias preguntas, y al final le negaron el documento.

(Vea también: Colombianos a los que les dan el ‘parole’ para irse fácil a EE. UU.; es mejor que la visa)

Estas fueron las preguntas que le hicieron a la mujer en la Embajada:

Motivo del viaje

Qué países ha visitado

Si tenía familiares o conocidos en Estados Unidos

Dónde vive el papá, la mamá y los hermanos

Cuál fue el motivo de migración de los familiares

Qué propiedades tiene en Colombia

Además, como esta mujer trabaja en su propio negocio, le hicieron algunos cuestionamientos del mismo: “Que de qué era, a qué se dedicaba y me pusieron a mostrarles el certificado de cámara y comercio”, contó. A raíz de eso, ella da un consejo: “Si le dicen ‘no lleve papeles’, mentira, llévelos. Sí le van a pedir alguna cosa”.

Lee También

Una de las preguntas más extrañas que le hicieron a esta mujer fue: “Si ganas equis cantidad de dinero, por qué solo has ido a esos países y no has ido a Europa“.

Según dijo, ella es abogada titulada y no trabaja en ninguna empresa sino que se dedica a su propio negocio. Así contó su experiencia:

Solicitud de visa americana para colombianos

En el caso anteriormente mencionado, la visa era de turismo, una de las más solicitadas en el país, pues hay diferentes tipos a las que se puede aplicar, según el objetivo del viaje.

Aunque Colombia está buscando que se elimine este requisito para ingresar a Estados Unidos, la decisión se tardará bastante y, por el momento, quienes no tengan este documento deberán tener mucha paciencia.

(Vea también: Visa Americana: ¿hasta cuándo tengo para tramitarla si ya la pagué?)

Si bien se ha mejorado el tiempo de solicitud de la cita, las personas aún están teniendo que esperar hasta dos años para poder presentarse a pedir este documento.

Son varios los requisitos que se deben cumplir para solicitar este documento, pero algo que a tener claro es que ningún intermediario puede garantizar que sí le aprobarán la visa.