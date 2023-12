Una nueva polémica enreda al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, luego de que la unidad investigativa del periódico El Tiempo revelara la compra de un apartamento a una firma que aparece a nombre de un reconocido empresario del sector de hidrocarburos, lo cual lo pondría en un potencial conflicto de interés.

Según el medio en cuestión, cuatro meses antes de llegar a la presidencia de la compañía, Roa adquirió un lujoso apartamento al norte de Bogotá, con 300 metros cuadrados, tres terrazas y cuatro habitaciones, entre otras características.

El lío es que el inmueble, por el cual pagó $ 1.800 millones, fue comprado a Princeton International Holdings LTD.

La matriz de esta empresa fue constituida en las Islas Vírgenes Británicas, y su filial en Colombia, constituida en 2010, aparece a nombre de Serafino Iacono.

Se trata de un empresario venezolano, recordado por sus pasos en altos cargos Pacific Rubiales y Gran Colombia Gold.

Según El Tiempo, actualmente Iacono figura como CEO de NG Energy International Corp, una empresa de exploración y producción que busca crecer en el negocio del gas en Colombia y tiene una participación del 72% en el bloque Sinú 9, en Pueblo Nuevo, Córdoba.

Sobre dicho bloque, Hocol, filial de Ecopetrol, tiene firmado un acuerdo de confidencialidad, evaluando posibles negocios.

Allí podría presentarse el conflicto de interés de Roa, quien aseguró a ese medio que no guarda relación con Serafíno Iacono.

Además, la petrolera aseguró que en la fecha del acuerdo Roa no pudo intervenir porque no había asumido la presidencia de la compañía, y además no es el representante legal de Hocol, por lo que no tiene facultades para hacer lo propio.

