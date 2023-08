Para los meses de agosto y noviembre los analistas que respondieron la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de Fedesarrollo esperan que la tasa de intervención se ubique en 13,25 % y 12,75 %, respectivamente. “También anticipan que la tasa de intervención se ubique en 12,00 % en diciembre de 2023 y en 8,75 % en agosto de 2024”, se lee en los resultados.

Además, en agosto, el pronóstico de crecimiento para 2023 de la EOF se ubicó en un rango entre 1,1% y 1,5%, con 1,2% como respuesta mediana (0,2 puntos porcentuales (pps) menor que en la edición de julio 2023). La mediana para 2024 se situó en 2,0 %, ubicándose en un rango entre 1,7 % y 2,5 %.

Las expectativas del crecimiento del segundo trimestre de 2023 se ubicaron en un rango entre 0,3 % y 1,2 %, con 0,8 % como respuesta mediana (1,0% en la edición de julio). Esto contrasta con el dato observado de 0,3 % publicado por el Dane. El pronóstico de crecimiento para el tercer trimestre del 2023 se ubicó en 0,7 %.

En cuanto a la inflación, el mes pasado el indicador anual se situó en 11,78 %, inferior al pronóstico de los analistas (11,64%).

Para este mes los analistas consideran que la inflación se ubicará en 11,16 %. Igualmente, prevén que a final de año la inflación cierre en 9,20 % (en un rango entre 8,90 % y 9,68 %), evidenciando un ligero aumento frente a la edición anterior (9,16%), por lo que las expectativas de inflación se mantienen fuera del rango meta del Banco de la República (entre 2 % y 4 %).

El mes pasado el dólar en Colombia cerró en $ 3.923, con una apreciación mensual de 6,4 %, alcanzando su valor máximo del mes el 12 de julio ($ 4.193) y su valor mínimo el 31 de julio ($ 3.923).

Esta vez, los analistas consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre $ 3.980 y $ 4.080, con $ 4.030 como respuesta media.

Dólar en Colombia cerraría 2023 en $ 4.120

Para cierre de 2023, esperan una tasa de $ 4.120, lo que evidencia una disminución frente al pronóstico del mes anterior ($ 4.250).

La Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de Fedesarrollo recordó que el mes anterior el barril de petróleo de referencia Brent cerró en 85,6 dólares, mostrando un incremento mensual de 14,2 % y superior en 5,6 dólares frente a lo esperado por los analistas (US $ 80,0).

Ahora los analistas consideran que el precio del petróleo se ubicará en un rango entre US $ 84,0 y US $ 87,0, con US $ 85,0 como respuesta media. Para el cierre de 2023, esperan un precio de US $ 84.

En esta edición de la encuesta, las condiciones sociopolíticas se mostraron como el aspecto más relevante a la hora de invertir, al ser elegido por el 25,8 % de los analistas (vs. 24,2 % el mes anterior). La política monetaria se ubicó en segundo lugar con 22,6% de la participación (vs. 27,3 % el mes anterior). Le siguen, en su orden, la política fiscal y el crecimiento económico, con 19,4 % y 9,7 % de la participación, respectivamente (vs. 12,1 % y 18,2 % el mes anterior).

Por su parte, factores externos y condiciones de seguridad aumentaron su importancia, pasando de 9,1 % y 6,1 % a 9,7 %, respectivamente. Otros factores aumentaron de 3,0 % a 3,2 %.

Es de recordar que en julio la junta directiva del Banco de la República decidió dejar inalterada la tasa de intervención en 13,25 %. La próxima reunión en la que se tomará decisión de política monetaria será el 29 de septiembre de 2023.