En Colombia, miles de personas viven en arriendo por múltiples razones, ya sea porque aún no les alcanza para adquirir una vivienda propia, porque no quieren asumir los gastos de impuestos o porque prefieren no tener una deuda grande con una entidad bancaria.

(Ver también: Así deben indemnizarlo si le terminan antes el contrato de arriendo; es buena plata)

A la hora de encontrar un lugar en el cual vivir, se debe firmar un contrato de arrendamiento, en el que se especifica por cuánto tiempo es el acuerdo, los deberes y derechos de cada una de las partes, el costo de arriendo que se manejará y más.

Dentro de este también queda establecido qué pasa si alguna de las partes quiere cancelar el acuerdo antes de lo establecido, ya que en la mayoría de los casos el que tomó la decisión debe pagarle al otro por incumplir con el contrato. Normalmente, es lo que equivale a dos meses de arriendo, pero cada trato es diferente.

Ahora, muchas veces el que toma la decisión es el propietario del inmueble, pero debe tener en cuenta que por algunas razones, puede cancelar el acuerdo y no pagarle nada al inquilino.

Lee También

Por qué se puede cancelar un contrato de arrendamiento sin pagar indemnización

Tal como explicó la página Metro Cuadrado, son tres motivos principales los que pueden ocasionar que se cancele un contrato de arrendamiento sin tener que pagar de más: el incumplimiento por parte del arrendatario de las obligaciones derivadas del contrato, cuando el propietario necesite ocupar el bien para su propia habitación o cuando el bien vaya a ser demolido.

Es decir, si el arrendatario se atrasa en los pagos tanto del acuerdo como de los servicios públicos, por ejemplo, cuando realmente el dueño necesite el apartamento o la casa para habitarlo o cuando se tome la decisión de tumbar todo el inmueble, ahí no tendrá que pagar ninguna clase de indemnización.

(Ver también: Hacen anuncio para personas que pagan arriendo en Colombia; ¿es legal que cobren deposito?)

Ahora, lo que sí debe hacer y más con las últimas dos razones, es avisar con, por lo menos, tres meses de antelación para que las personas que estaban habitando ese lugar tengan tiempo suficiente de buscar un nuevo sitio.

Lee todas las noticias de economia hoy aquí.