En medio del anuncio para quienes tienen deudas en Colombia, surgió un llamativo debate sobre por qué no es buen negocio comprar casa en Colombia y en qué momento se desaprovecha el dinero en ese aspecto.

La adquisición de vivienda con un crédito hipotecario es un gasto y no una inversión por la cantidad de dinero que se pagan en intereses durante 20 años de préstamo, según Santiago Covelli, CEO de Lulo Bank, en su LinkedIn.

El hombre puso un ejemplo en el que planteó que solo en los últimos 10 años se paga “realmente” una casa, al presentar cifras con las que soltó una sentencia lapidaria sobre este proceso.

“La verdad es que, si tu casa consume más del 40 por ciento de tus ingresos, no es una inversión, es un gasto”, afirmó sobre el tema. Agregó: “Entiende que mientras vivas en la casa, esta no será un activo, será un gasto. No creas la ilusión que te venden, esto no es una inversión de largo plazo. Es fundamental entender la diferencia entre invertir en bienes raíces y pagar cuotas por décadas”.