Como ya lo venía anunciando el Gobierno de México, la Pensión del Bienestar, que es uno de los programas sociales con mayor aceptación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sufriría un cambio importante con respecto a la manera en la que la pensión llegaría a sus beneficiarios.

Los más de 9 millones de adultos mayores que están siendo beneficiados con el programa, ya deben tener la tarjeta del Banco del Bienestar y tenerla completamente activa ¿La razón? Esta es, en realidad, la única manera en la que ellos podrán recibir el pago cada bimestre y recordemos que en septiembre, se vuelve a pagar la pensión.

Literalmente el error por el que no te podrían pagar la pensión, es que no tengas la tarjeta del Banco del Bienestar o que no la tengas activa, esto ya que el dinero no se dará más de manera física y sencillamente se tiene que esperar a la fecha correspondiente y esperar el dinero en la cuenta.

¿Qué puedo hacer si aún no tengo la tarjeta?

Puedes ubicar el módulo de rezagados que más cercano se encuentre a tu domicilio y acudir por ayuda para poder estar al día, no lo dejes pasar mucho tiempo, pues te recordamos que para finales de este mismo mes, se vuelve un tanto incierto si podrías recibir el pago correspondiente con el bimestre septiembre y octubre.

La tarjeta sirve como una cuenta de débito y directamente es eso, tendrías una cuenta de ahorro con el Banco del Bienestar, esta funciona como la de cualquier banco y puedes hacer pagos directamente con la tarjeta o incluso ir a cajeros automáticos para hacer retiros de efectivo.

Te recordamos que para la Pensión del Bienestar solo quedan dos pagos más en este 2023 y caen en septiembre el primero y en noviembre el último, luego de ello, en enero se percibirá un aumento de los 4 mil 800 a los 6 mil pesos.