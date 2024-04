La cadena Palladium Hotel Group, muy conocida por su éxito en países como Jamaica, Cancún y España, ha anunciado su plan de expansión para mirar otros países de Latinoamérica que puedan ser atractivos para la marca, entre ellos Colombia, de acuerdo con Portafolio.

Así lo confirmó Mario Viazzo, director comercial de América Latina y Caribe de la firma Palladium Group, quien además hizo un balance en cifras del año anterior en la empresa y el crecimiento a doble digito que tuvieron, de acuerdo con el impreso.

“Cerca del 60 % del ‘share’ de la producción de Palladium Hotel Group viene de América. La región cumplió su presupuesto, también llegamos a los números previstos y seguimos con la línea de crecimiento de doble dígito desde pospandemia”, mencionó en la entrevista.

El empresario reveló que ya están en proceso de renovación de sus hoteles en Jamaica, Punta Cana y también cumplieron con abarcar la mayoría del mercado en Cancún, en la zona de la Riviera Maya, que es muy atractiva para los turistas y los hoteles, por las maravillas naturales que hay en la zona. Por esa razón, explicó lo que se viene en los próximos meses en la empresa, de acuerdo con el citado diario.

“Estamos enfocados fuertemente en ver nuevas oportunidades de abrir nuevos hoteles en la región. El foco principal es Caribe y también Colombia para abrir con nuestras marcas, con un Grand Palladium. También estamos enfocados en crecer siempre en el modelo de gestión, igual con nuestras marcas de hoteles urbanos, que en este caso es Only You o Blessd, nuestra marca de lujo”, expresó.

Finalmente, explicó cuáles son las ciudades que tienen en la mira para entrar: “Puede ser en Bogotá, Medellín o Cartagena. En la costa podría entrar un hotel Only You, o un hotel ‘Bless’, o un hotel Gran Palladium, dependiendo el perfil del producto que pueda ser o un hotel ‘All Inclusive’ o uno en la ciudad con la marca Only You. Si hablamos de Bogotá, obviamente sería ‘Only You’ o ‘Bless’, que son otras marcas. En Medellín, podría ser ‘Only You'”.

