Si desea conocer cómo va el empleo en Bogotá, la Alcaldía, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, lleva a cabo este miércoles el Primer Encuentro Iberoamericano de Empleabilidad.

El evento reúne expertos nacionales e internacionales para intercambiar experiencias, sensibilizar a la comunidad e impulsar la inclusión y la diversidad en el ámbito laboral.

También busca discutir sobre los desafíos y oportunidades actuales del mercado laboral en la ciudad.

El evento se lleva a cabo este jueves 5 de octubre, en el hotel Four Points by Sheraton ubicado en la carrera 18 # 93A – 83, desde las 8:00 a.m. a 12:30 p.m.

No solo se analizarán las experiencias en cuanto empleo en Iberoamérica, sino que se discutirá sobre la Ruta Bogotá Trabaja, que promueve la contratación, diseñada y ejecutada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

¿Cómo puede participar en el evento de empleabilidad en Bogotá?

Aún alcanza a asistir, pero debe inscribirse en este link para poder ingresar al evento.

Asiste hoy y no te pierdas la oportunidad de establecer conexiones de alto valor y conocer las estrategias que mueven actualmente al mercado laboral, en el Primer Encuentro Iberoamericano de Empleabilidad 2023. Inscríbete aquí: https://t.co/yH9wSaO5ff pic.twitter.com/F1JSjrLVxH — Secretaría Desarrollo Económico (@DesarrolloBta) October 5, 2023

La agenda es liderada por el secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Bateman, donde expertos nacionales e internacionales debaten las experiencias de empleabilidad en Iberoamérica, sus desafíos y retos.

El segundo momento acogerá una agenda académica y, el tercero, permitirá la entrega de reconocimientos a los empresarios que se vincularon a los diferentes programas de la Ruta Bogotá Trabaja.

Con la Ruta Bogotá Trabaja se ubicaron en el mercado laboral a 100.944 personas de 2020 a 2023; un trabajo en articulación con el sector privado, a través de los programas diseñados para atender la emergencia económica provocada por la pandemia, tales como Empleo Incluyente, Empleo Joven, Pago por Resultados, Todos a la U y la Agencia Distrital de Empleo.

