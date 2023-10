Los aficionados de las motos en el mundo están expectantes con la llegada de un nuevo par de tenis resultado de una reciente colaboración entre Honda y Converse. Los nuevos zapatos están causando sensación en redes sociales y estos son los detalles.

La marca japonesa de motocicletas celebra 75 años en el mercado y por ello decidió aliarse con la gigante del calzado. El par de tenis Chuck Taylor All-Stars se ha vuelto icónico en la moda a nivel mundial y precisamente basadas en este modelo, ambas compañías decidieron acordar la fabricación de dos nuevos modelos.

Los tenis se llaman All Star Honda RS HI Black y WP HI Trico. El primer par está enfocado en las motos de carreras de motocicletas de antaño, luciendo los logotipos de Honda bordados en las partes laterales a modo de parche, como en los antiguos trajes de carreras.

La compañía señaló que este par evoca un estilo ‘retro-racer’ con sus tonos azul, amarillo y rojo, recordando las combinación de la compañía de vehículos, que también imprime su logo en los talones y las plantillas de los zapatos.

Por otro lado, las zapatillas WP HI Trico también se inspiran en la vestimenta antigua de Honda. La combinación de sus colores está basada en el aspecto de la motocicleta CB750 Four, una de sus más distinguidas lanzadas al mercado. En la parte trasera se observan las letras de Honda en un fondo rojo y el logo de la marca se aparece justo encima de la leyenda ‘Converse All Star’.

Ambos pares ya están disponibles en el mercado de Japón desde el pasado 24 de octubre, pero aún es incierto si extenderán la distribución a otros países del mundo. Tienen un costo de 14.300 yenes, lo que se traduce en aproximadamente 393.056 pesos colombianos.

Un ‘youtuber’ que hace contenido para redes sociales sobre lanzamientos de calzado, entre otros productos, publicó un video en donde mostró el modelo WP HI Trico:

